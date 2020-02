Inizio di settimana con aumento delle temperature, nubi e qualche pioggia

Freddo, vento e neve hanno riguardato l’Italia in questa veloce ma intensa parentesi invernale, più evidente sull’Adriatico e al Sud. Tra giovedì e venerdì l’alta pressione tornerà però a spingersi sull’Italia, favorendo il ritorno a condizioni meteo nel complesso soleggiate e stabili, che perdureranno probabilmente fino all’inizio della prossima settimana. Il freddo non si attenuerà subito, specialmente al Centro-Sud: tuttavia, le temperature torneranno comunque a salire lentamente per l’instaurarsi di correnti occidentali più miti, che investiranno l’Italia portando soltanto un po’ di nuvolosità variabile e irregolare, e comunque non associata a precipitazioni.



Le previsioni per le prossime ore.

Quella di sabato sarà un’altra giornata nel complesso stabile e ben soleggiata. Un po’ di nuvolosità con un cielo a tratti anche nuvoloso potrà interessare il Nord-Ovest, senza comunque il rischio di piogge o nevicate sulle Alpi. Locali annuvolamenti o sottili velature in Puglia, Calabria, Sardegna, Toscana e Lazio. Al primo mattino possibile presenza di nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale e in Romagna. Le temperature minime, seppure in leggero rialzo, faranno ancora registrare valori intorno allo zero al Centro-Nord. Valori massimi in lieve calo al Nord-Ovest, in leggero rialzo al Sud. Domenica un debole sistema nuvoloso attraverserà l’Italia, portando nuvolosità per lo più a carattere variabile e irregolare al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. Soltanto a fine giornata qualche pioggia è attesa in Liguria. Nelle altre zone d’Italia la domenica sarà complessivamente soleggiata. Nella seconda parte della giornata, specialmente a partire dalla serata, deboli e isolate piogge sulla Liguria. Dal punto di vista termico, ulteriore lieve aumento nei valori massimi al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord. Venti meridionali, in generale di debole intensità, salvo qualche moderato rinforzo su Canale di Sicilia, Tirreno occidentale e Mar Ligure orientale. All’inizio della settimana si prevede un notevole rinforzo dei venti di Libeccio, che determinerà un ulteriore rialzo termico, favorendo però al contempo una nuvolosità più diffusa e compatta all’estremo Nord-Est e su tutto il versante occidentale della Penisola, localmente accompagnata anche da alcune piogge. Martedì il vento di Libeccio ruoterà da nord-ovest (Maestrale), favorendo così ampie schiarite anche sulle regioni dell’alto Adriatico e sulle regioni tirreniche.

