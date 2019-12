Inizio 2020 in compagnia dell'anticiclone sub-tropicale

ci attende una fase di tempo invernale, con condizioni meteo-climatiche sensibilmente più rigide.da nord-est investiranno il nostro Paese e porteranno piogge sparse sul medio versante adriatico e al Sud, con nevicate fino a quote molto basse in Appennino. Sul resto del Paese resisterà il bel tempo, ma in tutte le regioni è previsto un calo delle temperature destinate temporaneamente a portarsi al di sotto della norma soprattutto

sono previste condizioni disu tutta l’Italia; segnaliamo qualche banco di nebbia nelle prime ore della giornata. Ultime piogge sullasud-orientale. In giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti in attenuazione anche al Sud e sulla Sicilia, temperature in aumento su tutte le regioni.sarà all’insegna del tempo stabile su tutta l’Italia; attenzione alla localein Pianura Padana e lungo la valle dell’Arno. La ventilazione sarà debole e le temperature non particolarmente fredde. I primi giorni del nuovo anno si conferma il consolidamento di, associato ad aria insolitamente calda: sull’e sull’Italia affluirà quindi una massa d’aria eccezionalmente mite per la stagione. Si potrebbero registrare temperature dai 4 agli 8 gradi al di sopra della norma, con l’anomalia più forte nel settore alpino, anche dell’ordine di una decina di gradi. Si profila pertanto un inizio d’anno con tempo stabile, quindi senza piogge o nevicate;