In settimana quarta ondata di calore dell'estate

La nuova settimana inizia con tempo estivo ma nel complesso gradevole, grazie a correnti relativamente asciutte che, oltre a mantenere contenuto e in generale sopportabile il caldo, garantiranno anche tempo in prevalenza soleggiato. Nei prossimi giorni, però, le temperature torneranno a salire, specie al Centro-Sud e Isole, a causa delle calde correnti sciroccali che favoriranno la graduale risalita di aria sahariana determinando così una nuova ondata di calore, con valori localmente vicini ai 40 gradi giovedì sulla Sicilia. Il Nord Italia, invece, rimarrà ai margini della massa d’aria sub tropicale e maggiormente esposto alle correnti atlantiche in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale che favoriranno condizioni di instabilità specie sulle Alpi, ma a tratti anche in pianura. I temporali che si svilupperanno al Nord saranno più diffusi e insistenti tra mercoledì e giovedì a causa del transito di una veloce perturbazione (la n. 2 di agosto) che coinvolgerà più marginalmente, anche Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo prevalentemente soleggiato, a parte il transito di qualche nuvola al Nord. Nel pomeriggio non si escludono locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori diffusamente fra 28 e 33 gradi, e locali picchi intorno a 34-35 su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti deboli a regime di brezza. Mari in generale calmi o poco mossi vicono alle coste.

Previsioni meteo per martedì. Insistono condizioni di tempo soleggiato al Centro-Sud e in Emilia Romagna. Sul resto del Nord cielo parzialmente nuvoloso con rischio di piogge o temporali a partire dal pomeriggio, in particolare su Alpi, Prealpi, Piemonte e alta pianura lombarda. Temperature massime quasi ovunque in aumento, specie Centro-Sud e sulle Isole; in Sardegna punte oltre i 35 gradi. Venti di Scirocco in leggero rinforzo. Mossi i mari intorno alla Sardegna.

Foto iStock/Getty images