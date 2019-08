In atto la quarta ondata di caldo dell'estate

Nei prossimi giorni ancora tanto sole e caldo intenso in gran parte d’Italia: le regioni più roventi saranno quelle del Centro-Sud dove, tra oggi e martedì, localmente le temperature sfioreranno, se non addirittura toccheranno, i 40 gradi. Al Nord il picco dell’ondata di caldo è invece atteso nella giornata di lunedì quando, specie in Emilia, si potrebbero toccare punte di 37-38 gradi, mentre sulle Alpi lo zero termico (la quota a cui le temperature diventano negative) si manterrà eccezionalmente in alto: in particolare nelle ore centrali del giorno, si collocherà intorno ai 4800-5000 metri, esponendo praticamente tutto l’arco alpino a temperature positive. Quando finirà l’ondata di caldo intenso? I dati a nostra disposizione confermano la fine del grande caldo martedì 13 al Nord, Toscana e Sardegna occidentale, mercoledì 14 nel resto del Centro e Sardegna, a Ferragosto finalmente anche al Sud. : le regioni più roventi saranno quelle deldove, tra oggi e martedì, localmente. Al Nord il picco dell’ondata di caldo è invece atteso nella giornata di lunedì quando, specie in, si potrebbero toccare punte di 37-38 gradi, mentre sulle Alpi lo zero termico (la quota a cui le temperature diventano negative) si manterrà eccezionalmente in alto: in particolare nelle ore centrali del giorno, si collocherà intorno ai 4800-5000 metri, esponendo praticamente tutto l’arco alpino a temperature positive. Quando finirà l’ondata di caldo intenso? I dati a nostra disposizione confermano la fine del grande caldo martedì 13 al, mercoledì 14 nel resto del Centro e Sardegna, a Ferragosto finalmente anche al

Previsioni meteo per oggi. Giornata tra sole e nuvole sulle Alpi, dove si formeranno isolati temporali pomeridiani. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove: a tratti qualche nuvola innocua in più solo in Piemonte e Liguria. Temperature massime pressoché stazionarie al Nord, in lieve aumento altrove, con punte a sfiorare i 40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e in Sardegna. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata tra sole e nuvole su Alpi e Piemonte, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani. In generale bello e soleggiato nel resto d’Italia. Caldo afoso intenso, con temperature e tassi di umidità in ulteriore lieve aumento, specie in Emilia-Romagna e al Centro-Sud: possibili punte fino a 40-41 gradi.



Immagine iStock-GettyImages