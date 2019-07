In arrivo una settimana più fresca e instabile

Nella giornata di sabato l’alta pressione consoliderà la sua presenza su Mediterraneo occidentale e Italia, favorendo un aumento della stabilità atmosferica che garantirà, sulle nostre regioni, tanto sole e caldo piuttosto intenso.



Le previsioni per le prossime ore

Domenica sole e temperature ancora elevate al Centro-Sud con lievi aumenti lungo l’Adriatico, sullo Ionio e nelle Isole, e punte massime anche al di sopra dei 35 gradi. Al Nord tendenza a un nuovo aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci o temporali soprattutto al Nord-Est, a iniziare dal settore alpino, e in propagazione fino all’alto Adriatico. Fenomeni più isolati nel resto delle Alpi e in Liguria. Primi cali nelle temperature massime al Nord. Venti meridionali fino a localmente moderati in Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud. All’inizio della prossima settimana un fronte di aria più fresca, ma anche instabile, oltrepasserà le Alpi, per poi propagarsi entro mercoledì a tutto il Centro-Nord e giovedì anche sulle regioni meridionali. Ne conseguirà una graduale attenuazione del caldo, ma anche significative fasi temporalesche al Centro-Nord, specie tra la fine di lunedì e la giornata di martedì. Lunedì tempo instabile al Nordest dove saranno possibili temporali già dal mattino in prossimità delle coste. Qualche rovescio anche sulle Marche e entro pomeriggio avremo lo sviluppo di temporali su tutte le Alpi orientali, Appennino settentrionale e sui rilievi tra Marche e Abruzzo. Qualche rovescio anche sulle zone di pianura tra Veneto, Friuli, Emilia ed est della Lombardia. Fenomeni più localizzati nel resto dell’arco alpino. Nelle altre zone situazione abbastanza buona con tempo soleggiato. In serata i fenomeni insisteranno dapprima a ridosso delle Alpi e Prealpi orientali e nella notte interesseranno anche le pianure di Veneto, est Lombardia ed Emilia. Martedì temporali anche localmente forti su gran parte del Centro-nord con possibili grandinate. Mercoledì i temporali tenderanno a estendersi verso Sud. Temperature in calo entro metà settimana con valori anche leggermente al di sotto della media (inferiori ai 30°C). All’estremo Sud il calo termico arriverà da giovedì dopo una prima parte della settimana contrassegnato da un caldo ancora intenso .