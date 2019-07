In arrivo una settimana di caldo africano

Si profila un fine settimana con sole protagonista sull'Italia. L'alta pressione di matrice sub-tropicale tenderà a rinforzarsi sull'Europa, portando a una decisa intensificazione del caldo anche in Italia. Le previsioni per le prossime ore.

Domenica altra giornata all’insegna di una prevalenza di sole, specie lontano dai monti. Locale instabilità ancora possibile lungo le Alpi, specie quelle orientali, con qualche breve e isolato rovescio o temporale pomeridiano. Temperature in ulteriore aumento, con valori che cominciano a diventare oltre la norma, prime punte a sfiorare i 35°C Ancora ventoso per venti orientali nel Canale di Sardegna. Inizio settimana all’insegna del sole in tutta Italia. Da segnalare qualche modesta velatura di passaggio al Nord e qualche annuvolamento pomeridiano sull’arco alpino e sull’Appennino centro-settentrionale ma con basso rischio di piogge o temporali. Venti in generale di debole intensità, salvo i consueti rinforzi a metà giornata di brezza lungo le coste e un po’ di Maestrale sui mari meridionali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, soltanto nel canale di Sardegna e tra basso adriatico e Ionio il mare potrà risultare localmente mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento: il caldo comincerà a diventare moderato o localmente intenso con valori che oscilleranno per lo più tra i 30 e i 35-36°C ma con punte anche oltre. Poco cambierà nei giorni successivi: il tempo continuerà a essere soleggiato e con caldo intenso. Tra mercoledì e giovedì le regioni adriatiche e il Sud potrebbero sperimentare un’attenuazione del caldo con temperature in calo per l’arrivo di correnti più fresche dai Balcani.

Foto iStock/Getty Images