In arrivo una nuova ondata di caldo

La tendenza per la prossima settimana indica una nuova ondata di calore (la quarta dell’estate) in arrivo sulle regioni centro-meridionali. Il Nord resterà più ai margini della cupola di aria calda, in particolare sul settore alpino dove si potranno verificare nuovi rovesci o temporali.



Le previsioni per le prossime ore

Domenica giornata estiva e soleggiata su tutta la Penisola, a parte qualche locale addensamento in sviluppo nel pomeriggio attorno alle zone montuose. Venti quasi ovunque in prevalenza deboli, al più moderati di Maestrale in Salento e sui mari circostanti. Mari: ancora mosso il basso Adriatico, lo Ionio e il Canale d’Otranto, poco mossi tutti gli altri. Temperature in lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord; valori in generale compresi tra 28 e 33 gradi con punte ancora fino a 35-36 gradi nella zone interne di Sicilia e Sardegna.



La tendenza per la prossima settimana vede una nuova graduale intensificazione del caldo sulle regioni centro-meridionali: tra martedì e venerdì probabile nuova ondata di calore con temperature che, a metà settimana, si porteranno tra 35 e 40 gradi e picchi localmente superiori su Sardegna e Sicilia. Ancora una volta ai margini della fiammata africana resteranno le regioni settentrionali, dove le temperature non dovrebbero superare i 35 gradi. A partire da martedì le aree più settentrionali del nostro Paese saranno interessate da un flusso di aria più umida e a tratti instabile, con occasione per alcuni rovesci e temporali.