In arrivo una fase instabile al Nord: temporali anche in pianura

Il mese di luglio si apre all'insegna del caldo intenso: nel corso della prossima settimana le temperature più elevate saranno più probabili al Centro-Sud, mentre al Nord il caldo risulterà progressivamente più afoso a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica. Proprio queste correnti favoriranno un aumento dell'instabilità atmosferica: il rischio di rovesci o temporali sarà elevato al Nord, soprattutto tra martedì e giovedì quando potranno essere coinvolte sia le aree alpine che la val padana.

Anche nelle regioni peninsulari si osserverà una maggiore probabilità di temporali, essenzialmente lungo la dorsale appenninica e nella parte centrale della settimana.



Le previsioni per le prossime ore

Martedì in Emilia Romagna, sulle coste dell’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulle Isole maggiori il tempo sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo: da segnalare qualche modesto annuvolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Nel resto del Nord osserveremo condizioni di maggiore variabilità, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti: sin dal mattino saranno possibili alcuni brevi rovesci o isolati temporali nel settore alpino e prealpino e sulle pianure del Piemonte e dell’alta Lombardia. A fine giornata il rischio di temporali potrebbe estendersi a buona parte della Val Padana, alle Prealpi di Nord-Est e al Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve aumento sulle regioni del medio versante adriatico e al Sud, con punte fino a 36-38 gradi nelle aree interne peninsulari e della Sardegna. Massime in diminuzione nelle Alpi e al Nord-Est, ma al Nord il clima sarà particolarmente afoso. Venti deboli, a prevalente regime di brezza; mari calmi o poco mossi.



Nella parte centrale della settimana si prospetta un temporaneo aumento dell'instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali, a causa di infiltrazioni di aria più umida di origine atlantica. Al Nord, quindi, aumenterà il rischio di rovesci o temporali non solo nelle aree alpine ma anche sulla pianura padana. In particolare tra martedì notte e giovedì gli episodi temporaleschi potrebbero risultare anche di forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento. Tra mercoledì e venerdì questa maggiore instabilità atmosferica potrebbe in parte estendersi anche alla dorsale appenninica, dove saranno possibili alcuni episodi temporaleschi.

Dal punto di vista termico, continuerà a fare caldo: nella prima settimana di luglio i valori più elevati, anche superiori ai 35 gradi, saranno più probabili sulle regioni centro-meridionali con la tendenza a una temporanea lieve attenuazione del caldo tra venerdì e sabato. Al Nord le temperature saranno un pochino più contenute, ma in un contesto climatico più afoso.

La tendenza successiva, quella a partire dal primo weekend di luglio, vede di nuovo la rimonta dell’anticiclone africano, con tempo ovunque più stabile e con una generale intensificazione del caldo.

Foto iStock/Getty Images