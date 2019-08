In arrivo la quarta ondata di caldo della stagione

La nuova settimana inizierà con tempo estivo ma nel complesso gradevole, grazie a correnti relativamente asciutte che, oltre a mantenere contenuto e in generale sopportabile il caldo, garantiranno anche tempo in prevalenza soleggiato. Nei giorni successivi però, complice l’afflusso di correnti più calde da sud, le temperature torneranno a salire, specie al Centro-Sud e Isole: da mercoledì, si assisterà quindi a una nuova ondata di caldo intenso, con valori diffusamente prossimi a 35-36 gradi. Il Nord Italia invece rimarrà ai margini della massa d’aria sub tropicale e maggiormente esposto alle correnti atlantiche che, in scorrimento sul cuore del continente, già da lunedì porterà dell’instabilità pomeridiana sulle Alpi e, a tratti, anche in pianura. Temporali, quelli che si svilupperanno al Nord, più diffusi e insistenti tra mercoledì e giovedì, quando una veloce perturbazione (se confermata, sarebbe la n. 2 di agosto) coinvolgerà, più marginalmente, anche Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord, con qualche acquazzone o temporale su Alpi e Prealpi; sempre soleggiato nel resto d’Italia. Temperature per lo più in aumento con valori diffusamente intorno ai 32-33 gradi e picchi intorno ai 35 su Sardegna e Sicilia. Venti deboli a regime di brezza, mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì. Giornata tra sole e nuvole al Nord: tra pomeriggio e sera rovesci e temporali isolati su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Bella giornata di sole nel resto d’Italia. Temperature massime in crescita in gran parte del Centro-Sud e Isole.

