In arrivo forti temporali e nubifragi al Nord

Inizio di settimana ancora all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato e del caldo intenso al Centro-Sud dove le temperature continueranno a toccare punte oltre i 35 gradi. Si conferma un’ondata di calore importante, sia per intensità che per durata, che dovrebbe insistere per tutta la prossima settimana, salvo una lieve e temporanea attenuazione intorno a martedì, almeno al Centro e sulla Sardegna. Intorno a giovedì e venerdì il caldo dovrebbe ulteriormente intensificarsi, specie al Sud e nelle Isole dove nelle zone interne potremo anche sfiorare i 40 gradi. Al Nord il caldo continua a essere meno intenso, sopratutto al Nordovest e in Trentino Alto Adige, dove tra lunedì e martedì avremo condizioni di marcata instabilità atmosferica. I rovesci e temporali potranno interessare anche zone di pianura con fenomeni che localmente potrebbero essere particolarmente intensi nel nord del Piemonte e nell’ovest della Lombardia.

Previsioni meteo per martedì. Al Nord un po’ di annuvolamenti soprattutto sul settore alpino, sulle Prealpi e in Piemonte, associati a qualche rovescio nel nord del Piemonte e della Lombardia. Rovesci o temporali isolati sulla pianura piemontese, sul Trentino Alto Adige e le Prealpi venete. Tempo più soleggiato nel resto del Nord-Est. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud con temperature sempre molto elevate, al più in lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per mercoledì. Anche in questa giornata non sono previsti cambiamenti di rilievo; farà ancora molto caldo, in particolare al Centro-Sud. Avremo condizioni di variabilità soprattutto sulle aree alpine e sul centro-nord della Lombardia dove saranno possibili rovesci e qualche temporale. Temperature in aumento al Nord-Ovest e al Centro-Sud.

Foto iStock/Getty Images