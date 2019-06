In arrivo caldo africano al Centro-Sud

Nel corso di giovedì un debole sistema perturbato attraverserà le regioni centro settentrionali. Nelle giornate successive, in particolare durante il fine settimana, assisteremo al progressivo rinforzo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, con il conseguente avvio delle prima ondata di calore di questa estate. Il caldo inizialmente si accentuerà soprattutto sulle isole e sul centro sud della penisola, mentre l’estremo Nord del Paese resterà ai margini dell’area di alta pressione, investito anche da correnti più umide e instabile. Nei primi giorni della prossima settimana l’ondata di caldo potrebbe invece estendersi a tutte le regioni.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì tempo abbastanza soleggiato su tutte le regioni, nonostante annuvolamenti passeggeri ad alta quota. Al mattino possibilità di deboli piogge in Liguria, sui settori alpini e prealpini nord occidentali. In giornata possibili piovaschi sulle zone interne del Centro, temporali sparsi sulle Alpi e localmente anche sulle fasce prealpine. Temperature in lieve calo al Nordovest, in Sardegna e sulla Toscana, in ulteriore aumento al Sud. Venti tesi di Libeccio sul Mar ligure. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità basso al Nord (IdA=70), medio alto al Centro Sud (IdA compreso tra 80 e 85).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata di tempo soleggiato e caldo su quasi tutta l’Italia. Nuvolosità significativa è prevista solo sull’estremo Nordovest, accompagnata da qualche rovescio sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, più sensibile sulle isole e sulle regioni tirreniche. In Sardegna localmente i valori potrebbero toccare o superare i 35 gradi. Venti: moderati di scirocco sulla Sardegna e sui bacini di ponente.

Foto iStock/Getty Images