Imminente colpo di coda dell'inverno: neve, vento forte e crollo delle temperature

Le due perturbazioni che hanno aggredito l'Italia, anche oggi porteranno numerosi rovesci e temporali, più diffusi e insistenti al Sud, zone interne del Centro e Nord-Est. Un'altra perturbazione, la numero 3 di maggio, è invece attesa per la fine della giornata odierna: andrà a interessare inizialmente il Nord per poi coinvolgere il resto del Paese tra domenica e lunedì, dando luogo ad una intensa fase di maltempo di stampo tardo invernale. L'aria fredda di origine artica che la accompagna, infatti, si riverserà nel Mediterraneo attivando venti molto forti, con raffiche fino 80 km/h, e portando delle nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo, dapprima sulle Alpi centro-orientali e successivamente sull'Appennino, a iniziare dal settore emiliano. Le temperature subiranno un calo anche di 10 gradi in 24-48 ore: i valori si porteranno fino a 8-10 gradi al di sotto della norma tra domenica e lunedì. Seguirà, martedì, un generale miglioramento del tempo.

Previsioni meteo per sabato. Nuvole in tutta Italia, con poche schiarite. Nel corso del giorno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su quasi tutte le regioni: piogge più diffuse e insistenti sono previste su Venezie, Toscana, Lazio e regioni meridionali. Temperature massime in diminuzione al Centro-Sud e in Sardegna. Nella notte giunge aria molto fredda sulle Alpi. Venti forti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, da moderati a forti di Scirocco su basso Adriatico e Ionio. Nella notte il vento rinforzerà sensibilmente anche sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per domenica. Su Nord-Est, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e nord delle Marche, cielo coperto con intense precipitazioni localmente anche temporalesche: fenomeni particolarmente insistenti tra Emilia orientale e Romagna, in esaurimento invece su Liguria e Lombardia durante la giornata. Nevicate sulle Alpi orientali fino a 600-800 metri di quota, neve anche in Appennino con limite delle nevicate fino a 500-600 metri nel settore emiliano. Al mattino qualche pioggia anche in Lombardia con nevicate su Alpi e Prealpi: in giornata rovesci isolati possibili su Levante ligure, Lazio e Campania. Sull’Appennino centrale quota neve in calo dalla sera fino a 1000 metri. Temperature in forte diminuzione al Centro-Nord e in Sardegna. Giornata ventosa per forti venti settentrionali, con raffiche anche oltre 70-80 km/h in Sardegna, Liguria, nelle zone alpine e sull’alto Adriatico. Mari molto mossi o agitati con rischio mareggiate sulle coste esposte.

Foto iStock/Getty Images