Immacolata con tempo stabile e freddo nella norma

La domenica dell'Immacolata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche buone o almeno discrete in tutto il Paese: non è infatti previsto il passaggio di perturbazioni organizzate e le temperature faranno registrare valori in generale superiori a quelli normali per il periodo. Per l’inizio della prossima settimana è atteso un cambio di scenario a causa del passaggio di una perturbazione nord-atlantica (n.3 di dicembre) che porterà un peggioramento soprattutto al Nordest e al Centro-sud, forti venti settentrionali e un generale calo delle temperature.

Previsioni meteo per domenica. Il tempo rimarrà ancora in prevalenza soleggiato sulle regioni del versante adriatico e su quelle dell’alto ionio. Nella prima parte della giornata tempo soleggiato anche sui settori alpini e sull’alta pianura. Nel resto d’Italia nuvolosità irregolare, con poche precipitazioni, in particolare su Levante ligure e alta Toscana. Al primo mattino locali nebbie in val padana, alto Adriatico e Puglia meridionale. In serata tendenza a generale aumento della nuvolosità. Temperature senza variazioni di rilievo: il clima resterà mite al Centro-Sud. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per lunedì. Lungo le Alpi di confine sulle regioni di Nordest e su quelle centro-meridionali nuvolosità variabile e a tratti anche intensa: precipitazioni più probabili su Friuli Venezia Giulia, basso Veneto, Emilia Romagna, regioni tirreniche, Umbria, Sardegna occidentale; in serata o nella notte probabile coinvolgimento delle regioni centrali adriatiche e della Sicilia occidentale. Lungo la barriera alpina deboli nevicate, con quota in calo sotto i 1000 metri nel corso della giornata. Ampi rasserenamenti sulle pianure del Nordovest e in Liguria; dal pomeriggio tendenza a schiarite verso le regioni di Nordest. Temperature in diminuzione a partire dal settore alpino, dalle regioni di Nordest e da quelle tirreniche. Venti da moderati a forti occidentali sui mari di Ponente sulla Sardegna; Foehn nelle vallate alpine occidentali e venti fino a tempestosi a fine giornata sulla Sardegna.

