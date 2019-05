Il tempo rimane instabile

Nella giornata di oggi la perturbazione farà sentire i suoi effetti principalmente al Sud, con elevato rischio di temporali specie su Calabria e Sicilia. Venerdì finalmente il maltempo concederà una tregua, con il sole che tornerà in molte zone del Centro-Sud e temperature in generale rialzo; le regioni di Nord-Ovest però saranno raggiunte da una nuova perturbazione che da sabato porterà un peggioramento in tutto il Centro-Nord.

Previsioni meteo per oggi. Persiste l’instabilità al Sud con rovesci e temporali più forti e insistenti sulla Calabria meridionale e in Sicilia. Ampie schiarite fin dal mattino al Nord-Ovest e in Toscana; nel pomeriggio anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvolosità variabile al Nord-Est; nel pomeriggio sviluppo di temporali isolati sulle Alpi centro-orientali e nel basso Lazio. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; in calo sulla Sicilia. Venti tesi di Maestrale sul Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Cessa l’instabilità anche al Sud con prevalenza di cielo poco nuvoloso. Tempo stabile con nuvolosità sparsa anche al Centro, in Sardegna e sull’alto Adriatico con nubi più consistenti solo in Toscana. Nuvolosità in aumento al Nord, accompagnata da qualche pioggia dapprima sulle aree alpine e dal pomeriggio anche sulla pianura piemontese e sull’ovest della Lombardia. In serata possibili piogge isolate anche su Toscana e nord-ovest della Sardegna. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Sud e sulle Isole; perlopiù stabili al Nord. Venti di Scirocco in rinforzo sulle Isole maggiori, più intensi in Sardegna.

Foto iStock/Getty Images