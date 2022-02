Il saluto di un orso a una ricercatrice di meteorologia alle Svalbard

Foto dal profilo Twitter di Jeanne Perego

Un orso bianco ha strappato un sorriso ad una ricercatrice di meteorologia del centro di ricerche presso le isole Svalbard, a circa 1200 km dal Polo Nord. Proprio così, la ricercatrice, impiegata nel suo lavoro presso il CNR, si è ritrovata dinanzi la finestra dello studio un bellissimo esemplare di orso bianco!

Svalbard, un orso bianco sbuca dietro la finestra

Una scenetta davvero simpatica quella successa a Svalbard, le isole situate a metà strada tra l'estremità settentrionale dell'Europa e il Polo Nord, dove è presente un "laboratorio naturale" considerato un centro fondamentale per la ricerca polare. Non solo, presso il centro di ricerca alle Svalbard viene studiato anche il cambiamento climatico. Durante una delle tante ricerche, Jeanne Perego si è ritrovata dinanzi la finestra del suo studio un orso polare. Una presenza davvero inaspettata per la ricercatrice intenta a controllare i possibili danni causati dalla tempesta Ylenia.

A sorpresa ecco spuntare proprio dinanzi alla sua finestra un enorme orso bianco, come si evince dalla foto, "passato al volo" per un saluto! La ricercatrice ha prontamente immortalato il momento pubblicando la foto sui social e scrivendo un post in cui ha raccontato l'accaduto: "pensavo di dovermi preoccupare per i due abeti del giardino dei vicini che stanno oscillando pericolosamente davanti alla finestra del mio studio per la tempesta #Ylenia in corso, poi ho visto cosa può succedere se sei un ricercatore meteorologo alle Svalbard".

Pensavo di dovermi preoccupare per i due abeti del giardino dei vicini che stanno oscillando pericolosamente davanti alla finestra del mio studio per la tempesta #Ylenia in corso, poi ho visto cosa può succedere se sei un ricercatore meteorologo alle Svalbard. pic.twitter.com/6ChAJcIAQx — Jeanne Perego (@jeperego) February 17, 2022

Intanto non si placa la tempesta Ylenia che sta provocando danni in diversi Stati. In Germania, infatti, si sono registrate delle forti criticità ad Amburgo e nella Bassa Sassonia dove si sono registrate raffiche di vento di circa 180km/h. Tantissimi gli alberi sradicati e i danni alle linee elettriche e ferroviarie con diverse zone del Paese costrette ad interrompere i collegamenti. Le forti mareggiate causate dalla tempesta Ylenia hanno colpito anche il mercato del pesce di Amburgo con allagamenti che hanno interessato tutta la zona di St. Pauli Fischmarkt.