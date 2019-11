Il maltempo non si ferma

Il Mediterraneo e l'Italia si troveranno sulla traiettoria delle perturbazioni atlantiche per tutta la settimana e probabilmente anche per gran parte della prossima. Nei prossimi giorni sono quindi attesi ancora periodi piovosi su molte aree del Paese, alternati a brevi pause, con fenomeni anche intensi e temporaleschi, soprattutto al Nordest e lungo il versante occidentale della penisola. Stando ai dati più recenti la giornata più critica per maltempo generalizzato potrebbe essere quella di venerdì. Le temperature con il passare dei giorni tenderanno ad abbassarsi in tutta l'Italia portandosi su valori prossimi alla norma.

Previsioni meteo per oggi. Cielo in prevalenza nuvoloso su tutta l'Italia, con schiarite dal pomeriggio a Nordovest. Precipitazioni probabili soprattutto sulle regioni del versante tirrenico, sul Nordest, al Sud e sula Sicilia; rovesci isolati sull'ovest della Sardegna e al mattino anche in Lombardia. Le piogge potranno essere accompagnate da temporali sullo Spezzino, in Toscana, sulla Sicilia e all'estremo Sud. Temperature in diminuzione. Venti in prevalenza forti sud occidentali, con rinforzi di libeccio sul mar ligure e da sud sull'alto Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nebbie o nubi basse sulla Valpadana e, localmente, anche nelle valli del Centro. Piogge sparse all'estremo Sud e sulla Sicilia orientale. Nel corso della giornata addensamento della nuvolosità sulle regioni settentrionali e sul nord della Toscana. Possibili temporali nel Salento, rovesci residui su Calabria e Sicilia orientale. Piogge sparse e perlopiù deboli su Lombardia e levante ligure. Neve sulle Alpi centro-occidentali sopra i 1400 metri circa. La sera le precipitazioni tenderanno ad estendersi verso Nord-Est; qualche rovescio anche nel ovest della Toscana e della Sardegna.

Venti tesi da sud-ovest, sul mar Ligure; moderati da nord-ovest sulla Sicilia. Temperature in calo ovunque nei valori minimi; massime in calo all'estremo Sud.

