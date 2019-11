Il maltempo non dà tregua: nuove piogge in arrivo

Ci attende un fine settimana di maltempo a causa dell'insistenza della perturbazione n.6 di novembre. Le previsioni aggiornate per le prossime ore.



Martedì la nuova perturbazione determinerà piogge anche diffuse e localmente intense sulle regioni di Nordest, in quelle interne e tirreniche del Centro, fenomeni meno diffusi su est Lombardia, Marche, Campania, Calabria e Isole maggiori con la possibilità di qualche rovescio o temporale nell’ovest della Sardegna, in Campania e in risalita dalla Sicilia orientale verso la Calabria ionica. Limite della neve sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino emiliano oltre i 1200-1500 metri. Qualche schiarita significativa solo a ridosso delle Alpi occidentali. Temperature in rialzo quasi ovunque nelle minime e con poche variazioni nelle massime. Venti anche intensi sui mari di Ponente e su medio e basso Adriatico in rotazione antioraria intorno a un centro di bassa pressione posizionato sulla Corsica. Venti forti di Tramontana sul Ligure occidentale e sul mar di Corsica, di Maestrale nel Mare di Sardegna. Mercoledì giornata di tregua grazie all’allontanamento della perturbazione. Avremo della nuvolosità variabile che lascerà spazio a temporanee aperture più probabili al Nordest e al Centro-sud. Poche piogge o brevi rovesci potranno ancora interessare basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Massime in temporaneo rialzo e venti in attenuazione. Giovedì una nuova perturbazione dovrebbe coinvolgere ancora soprattutto nella seconda parte della giornata il Nordovest, il settore alpino, quello ligure e tirrenico fino al nord della Campania.

Foto Ansa