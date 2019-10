Il maltempo mette fine al caldo anomalo

Ottobre inizia con un evidente cambio di scenario: già da questa sera, al Nord si faranno sentire gli effetti della prima perturbazione del mese destinata a scivolare, tra mercoledì e giovedì, verso le regioni centro-meridionali. Il suo passaggio, oltre a determinare una generale fase di maltempo, causerà anche un calo sensibile delle temperature (entro venerdì alcune località avranno tra i 6 e i 10 gradi in meno), a causa dell’aria più fredda che accompagna la perturbazione. Dopo il suo passaggio, si prospetta una fase più fresca ma anche un miglioramento del tempo. Tra domenica e lunedì prossimo, invece, si profila l’arrivo di una nuova perturbazione dagli effetti ancora incerti

Previsioni meteo per martedì. Su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori tempo generalmente soleggiato. Su Toscana, Umbria e Lazio cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con nubi più dense nel nordovest della Toscana dove, dalla sera, saranno possibili locali piogge. Nelle restanti regioni settentrionali nuvolosità in aumento sin dalla mattinata: in giornata prime locali precipitazioni su nord del Piemonte, nord-ovest della Lombardia e Prealpi Venete e Friulane. Dalla sera e nella notte tendenza ad un più deciso peggioramento con rovesci e temporali in arrivo su parte del Nord-Ovest e Levante Ligure.

Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, senza grandi variazioni altrove con caldo fuori stagione al Centro-Sud e punte fino a 30°C al Sud e nelle Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Nord piogge e temporali su Lombardia, Liguria centro-orientale e regioni di Nord-Est; tendenza ad un miglioramento da metà giornata su gran parte del Nord-Ovest. Rovesci e temporali diffusi sulle regioni del versante centrale tirrenico e nel nord delle Marche. Temporali isolati al mattino in Sardegna e tra pomeriggio-sera in Sicilia. Nel pomeriggio e in serata qualche temporale anche sulla Campania. Nel resto del Sud peninsulare e sulla Sicilia ionica tempo abbastanza soleggiato.

Temperature massime in calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria e sulla Sardegna. Venti da moderati a forti di Maestrale sulla Sardegna, moderati meridionali nel resto del Centro-Sud e in Sicilia. Tra pomeriggio e sera venti Foehn nelle vallate alpine.

