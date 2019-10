Il maltempo insiste su Sicilia, Sardegna e Calabria

Nella giornata di oggi l'atmosfera risulterà ancora instabile sulle Isole maggiori, in particolare sulla Sicilia centro-orientale e sulla Calabria tirrenica. Nel resto del Paese il tempo è in via di miglioramento. L'ultimo fine settimana di ottobre promette tempo soleggiato su gran parte d’Italia; sabato ancora qualche rovescio o temporale su Sicilia orientale e sulla Sardegna. Domenica tempo più stabile anche sulle Isole maggiori. Le temperature nei prossimi giorni si manterranno su valori superiori alle media stagionali, con punte che al Centro-Sud potrebbero ancora avvicinarsi ai 25 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Molte nubi e piogge sparse, anche di tipo temporalesco, su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna con fenomeni particolarmente insistenti e intensi tra l’estremo sud della Calabria e il nord-est della Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia senza piogge di rilievo. Nel corso della giornata graduale diradamento della nuvolosità a partire dalle regioni settentrionali. Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, in lieve diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud.

Previsioni meteo per sabato. Tempo soleggiato su gran parte del Paese, con cielo in prevalenza sereno al Centro-Nord e pochi annuvolamenti significativi al Sud. Sulle Isole maggiori nuvolosità variabile accompagnata da qualche rovescio o temporale più probabile sulla Sicilia orientale e sul nord della Sardegna.

Temperature minime in lieve diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento e ancora sensibilmente oltre la norma.

