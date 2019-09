Il clima estivo ha i giorni contati: mercoledì piogge e primo calo termico

Inizio di settimana dal sapore ancora estivo, con tanto sole e temperature oltre la norma: in Sardegna, addirittura, le temperature massime potrebbero spingersi fino a toccare punte di 33-34 gradi. Si tratta di un’anomalia termica notevole, anche dell’ordine di 5-6 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. La situazione meteo cambierà nella seconda parte della settimana, quando è atteso il passaggio di una perturbazione proveniente dal Nord Europa (la n. 6 del mese), che porterà un calo delle temperature e un peggioramento del tempo: in particolare sono attese piogge mercoledì sulle regioni settentrionali e parte del Centro. Giovedì tendenza a un graduale miglioramento al Nord: la perturbazione scivolerà al Centro-Sud, coinvolgendo soltanto marginalmente le Isole maggiori. Un primo calo delle temperature è previsto per mercoledì al Nord, poi tra giovedì e venerdì anche nel resto d’Italia per l’afflusso di aria più fredda proveniente dal Nord Europa, accompagnata da un rinforzo dei venti nord-orientali.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo stabile, soleggiato e caldo su quasi tutte le regioni. Da segnalare soltanto il passaggio di nuvolosità alta e sottile sulle regioni peninsulari, soprattutto nella prima parte della giornata. Temperature quasi dappertutto in lieve aumento: massime per lo più comprese tra 27 e 32 gradi, con possibili picchi fino a sfiorare 33-34 gradi in Sardegna. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per martedì. Martedì su quasi tutte le regioni tempo ancora soleggiato e caldo. Qualche annuvolamento in più si potrà osservare sul Triveneto, in particolar modo sul Friuli Venezia Giulia, dove dal pomeriggio saranno possibili locali precipitazioni. Qualche modesto banco nuvoloso è previsto anche lungo le coste della Liguria e della Toscana. Temperature senza grandi variazioni e ancora sensibilmente al di sopra delle medie stagionali.

