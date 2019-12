Il 2020 inizia in compagnia dell'anticiclone sub-tropicale

Martedì il tempo sarà stabile e soleggiato sulla maggior parte del territorio. L'alta pressione di matrice africana sarà in rinforzo e le temperature saranno in deciso aumento, specialmente in collina e in montagna.

L’anno inizierà all’insegna del tempo soleggiato e stabile in quasi tutta l’Italia. Attenzione soltanto a qualche banco di nebbia al mattino sulle pianure del Nord. Temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi. Venti deboli al Centro-nord, da deboli a moderati di Maestrale al Sud e sulla Sicilia. Nella notte successiva probabile intensificazione delle nebbie sulla Val Padana e nelle valli della Toscana. Anche nelle giornate successive prevarranno condizioni di tempo stabile con temperature che si riporteranno ovunque sopra le medie stagionali, in particolare nelle aree più soleggiate in montagna e nelle zone collinari. Si potrebbero registrare temperature dai 4 agli 8 gradi al di sopra della norma, con l’anomalia più forte nel settore alpino. In particolare giovedì avremo un tempo nebbioso in gran parte della Pianura Padana, specie tra est Piemonte, Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna dove le nebbie potranno essere anche fitte all’alba e in giornata si limiteranno a sollevarsi temporaneamente mantenendo il cielo grigio. Sul resto d’Italia prevarranno invece le schiarite fino al pomeriggio con pochi addensamenti significati solo sulla Liguria centrale e di Ponente e nel nordovest della Sardegna. Tra sera e notte tendenza a una maggiore nuvolosità anche sull’estremo Nordovest, in Toscana, Umbria e alto Lazio. Venti localmente moderati settentrionali su medio Adriatico, intorno al Salento, sullo Ionio e nell’ovest della Sicilia.

Foto iStock/Getty Images