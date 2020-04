Graduale peggioramento in arrivo

In questo fine settimana l’alta pressione si indebolirà lasciando progressivamente scoperta l’Italia di fronte all’arrivo di nuove perturbazioni. Domenica una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale (la numero 5) raggiungerà l’Italia, determinando un generale aumento della nuvolosità e portando con sé piogge sparse tra Sardegna, Liguria e regioni centrali. Ad inizio settimana questa perturbazione determinerà un più deciso e diffuso peggioramento del tempo: tra lunedì e martedì sono previste piogge su molte regioni, localmente anche intense. Questa fase piovosa sarà accompagnata dall’arrivo di aria più fredda da Est, che causerà anche un brusco calo delle temperature. I valori termici di metà settimana si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica. Molte nuvole e locali piogge fin dal mattino in Sardegna. In generale nuvoloso anche su Liguria, Basso Piemonte e regioni centrali tirreniche, con isolati piovaschi su Alpi Occidentali, Liguria, Toscana e Lazio. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia. In serata ulteriore peggioramento, con piogge sparse su Piemonte, Liguria, gran parte del Centro e Alpi orientali. Temperature massime in leggera diminuzione su Alpi, zone interne del Centro e Sardegna, ma sempre di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali in gran parte d’Italia.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata sarà nuvolosa o molto nuvolosa. Tuttavia non mancherà qualche timida schiarita nell’estremo Nord-Est e all’estremo Sud, tra Calabria meridionale e Sicilia. Al Nord-Ovest, sul Centro, Sardegna, sul Sud peninsulare sono attese molte piogge, localmente anche intense su Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna e medio Adriatico. La ventilazione sarà intensa per venti da est-sudest intorno alla Isole maggiori, mentre sull’alto Adriatico, al Nord e in Toscana si attiveranno venti moderati e più freschi da est-nordest. Le temperature subiranno un generale e anche piuttosto sensibile calo.