Giovedì torna la pioggia al Nord

Continua sul Nord Italia la fase di tempo variabile. Infatti, dopo una temporanea tregua, già nella seconda parte della giornata di mercoledì si affaccerà una nuova perturbazione atlantica (la n.3 del mese) che, tra la prossima notte e la giornata di giovedì, porterà le prime precipitazioni di un certo rilievo dopo circa un mese dall'ultimo evento significativo. Al Centro-Sud, invece, il tempo sarà un po’ più stabile a parte un po’ di nuvole in transito e una breve fase instabile prevista per venerdì su parte del Centro. In queste regioni, grazie al rinforzo dei venti meridionali, le temperature risaliranno sensibilmente andando localmente oltre i 20 gradi. Dopo l’allontanamento della perturbazione, nel fine settimana si prospetta al momento un leggero aumento della pressione atmosferica che dovrebbe garantire condizioni di tempo prevalentemente stabile.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo in gran parte stabile e soleggiato con modeste nuvole in transito e banchi di nebbia in graduale dissolvimento sul settore dell’alto Adriatico e valli del Centro. Nel corso della giornata nubi in aumento al Nordovest e in Toscana ma con le prime piogge significative in serata nel Levante Ligure e tra alto Piemonte e alta Lombardia; quota neve sui rilievi intorno a 1400-1600 metri. Temperature massime in lieve flessione al Nordovest, stazionarie o in leggero aumento nelle altre regioni con valori in generale sopra la media. Venti di Scirocco in graduale rinforzo a partire dai mari di ponente.

Previsioni meteo per giovedì. Al Nord e sulla Toscana cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni fin dal mattino su Alpi, regioni di Nord-Ovest e alta Toscana, in successiva estensione al Triveneto. Fenomeni localmente intensi associati a rovesci o locali temporali specie su settori alpini e prealpini. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria in attenuazione in serata anche nelle altre zone. Neve sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Nel resto del Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso ma senza piogge. Temperature minime in sensibile rialzo ovunque; massime in calo nelle Alpi centro-orientali, in aumento in Emilia Romagna e Centro-Sud con punte oltre 20 gradi. Venti da moderati a forti meridionali su mari e regioni centro-meridionali.

