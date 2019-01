Giovedì termina la siccità al Nord, soprattutto al Nord-Est

La perturbazione numero 6 del mese di gennaio si sta avvicinando all’Italia e giovedì porterà maltempo soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali, con un po’ di pioggia in pianura e neve in montagna. Grazie al carico di nuvolosità in arrivo e alle precipitazioni terminerà, finalmente, il lungo periodo asciutto che ha caratterizzato la situazione meteo al Nord nelle ultime settimane. Dal punto di vista climatico, la seconda parte della settimana vedrà un ribaltamento della situazione: si preannuncia una fase meno fredda per le regioni centro-meridionali, mentre il clima risulterà più rigido e di stampo invernale al Nord con le temperature che si riporteranno in linea con le medie climatiche. Le proiezioni di lungo periodo suggeriscono poi, per l’ultima decade di gennaio, una fase più piovosa e molto fredda, soprattutto al Nord, dove nella parte centrale della prossima settimana potrebbe arrivare la neve fino a quote di pianura: si tratta comunque di una tendenza che, a causa dei tanti giorni che ancora ci separano dall’evento, presenta un basso indice di affidabilità e andrà quindi confermata nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino piogge sparse al Nord-Ovest tra Liguria e Lombardia, sul Nordest, sulle regioni centrali tirreniche e in Sicilia. Resistono ampie schiarite sul medio Adriatico, al Sud e in Sardegna. Nella seconda parte della giornata piogge al Nord, tranne l’estremo Nord-Ovest, rovesci lungo il versante tirrenico fino alla Campania, qualche pioggia isolata tra bassa Calabria e Sicilia. Nevicate sulle Alpi centro-orientali dagli 800-1000 metri. Temperature minime in rialzo quasi ovunque, massime in calo al Nord, in rialzo al Sud. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85).

Previsioni meteo per venerdì. Precipitazioni sparse sulle Venezie, in Emilia Romagna, sulle Marche, sulle regioni centrali tirreniche e in Campania. Al Nord-Ovest le schiarite saranno piuttosto ampie. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche all’Abruzzo, mentre tenderanno ad attenuarsi sulle Venezie. Quota neve sull’Appennino intorno a 800-1000 metri sul settore settentrionale, 1200-1500 metri su quello centrale. Non si escludono rovesci e temporali tra il Lazio e la Campania. Intanto le schiarite presenti al Nord-Ovest tenderanno a estendersi anche al settore alpino orientale e alle coste della Toscana. Sul resto del Centro-Sud cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Giornata ventosa con temperature in leggero calo al Centro-Nord e in Sardegna.

Foto iStock/Getty Images