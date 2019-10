Giovedì tempo stabile quasi ovunque

Nei prossimi giorni assisteremo ad un graduale rinforzo dell’alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, che proteggerà la Penisola dal passaggio di nuove perturbazioni, probabilmente fino all’inizio della prossima settimana. Nella giornata di mercoledì ultime note di instabilità sulle estreme regioni meridionali, per effetto della circolazione ciclonica stazionaria da qualche giorno a sud della Sicilia. Venerdì e sabato il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutto il Paese. Domenica le correnti in quota si disporranno da sudovest e su molte regioni si potrà osservare un aumento della nuvolosità, ma sempre senza piogge di rilievo. Per tutto il periodo il clima diurno resterà molto mite, con temperature massime al di sopra della media stagionale: nel weekend al Centro-sud e sulle Isole si potrebbero ancora sfiorare i 26-27 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità variabile, tra ampie schiarite, sulle regioni di Nord-Est, al Centro, sull’estremo Sud e in Sicilia; tempo più soleggiato nel resto d’Italia; possibili nebbie mattutine sulla val padana occidentale. Locali piogge sul nordest della Toscana e sui rilievi della Marche; possibilità di isolati rovesci o brevi temporali sul Salento, sulla Calabria ionica e nelle zone interne della Sicilia. Temperature: minime in lieve calo al Nord-Ovest, in sensibile rialzo nelle altre regioni; massime in rialzo sulle Alpi e Nord-Ovest. Venti: moderato scirocco sul mare Ionio, venti tesi di maestrale sul mare di Sardegna e sul nord dell’Isola.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese; un po’ di nubi innocue sulla dorsale appenninica centro meridionale, in Puglia e sulle zone interne della Calabria e della Sicilia. Temperature minime in calo in val padana e sulle regioni centrali, dove si potrà scendere anche sotto i 10 gradi. Clima diurno molto mite, con temperature massime ancora una volta fino a 24-27 gradi in molti aree peninsulari e sulle Isole maggiori. Venti per lo più deboli.

Foto iStock/Getty Images