Giovedì tempo stabile e clima mite

Il rialzo della pressione atmosferica osservato in questa parte centrale della settimana sull’Italia, garantirà una prosecuzione della fase di tempo stabile ancora per alcuni giorni principalmente al Sud e sulle Isole, marginalmente anche sulle regioni centrali, specie quelle adriatiche. Discorso diverso per il Nord e l’alto versante tirrenico dove, a partire da venerdì, si andrà incontro ad un graduale peggioramento, a causa dell’avvicinamento da ovest di due nuove perturbazioni atlantiche: la prima di queste (la n.6 di ottobre) attesa venerdì sulle regioni settentrionali; la successiva è più intensa (la n.7) coinvolgerà soprattutto le regioni di Nordovest e l’alta Toscana nel corso del fine settimana, accompagnata da un rinforzo dei venti caldi e umidi da sud o di Scirocco sui nostri mari, specie quelli di ponente. Il suo avanzamento verso est sarà molto lento, di conseguenza anche le precipitazioni associate potrebbero persistere più o meno sulle medesime aree fino all’inizio della prossima settimana, risultando particolarmente copiose tra il nord del Piemonte e della Lombardia e in Liguria. Il clima resterà mite, particolarmente al Sud dove nel weekend tornerà un po’ di caldo fuori stagione.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata di tempo stabile e a tratti soleggiato su quasi tutta l’Italia. Qualche annuvolamento al mattino in Puglia, sulla Toscana, in Liguria e al Nord-Est. Nel corso del pomeriggio o dalla sera nubi in aumento al Nord-Ovest. Non si prevedono piogge significative. Temperature minime pressoché stazionarie al Nordovest, in sensibile diminuzione altrove; massime in generale stazionarie o in lieve calo. Venti ovunque di debole intensità.

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni centro-meridionali, su Sicilia e Sardegna giornata con tempo prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di banchi di nebbia al mattino presto nelle valli del Centro e un po’ di nubi nel sud della Puglia e sulla Toscana. Al Nord cielo da nuvoloso a coperto, ma con zone di sereno ancora ampie fino a metà giornata in Emilia Romagna: deboli piogge intermittenti o pioviggini nel settore centrale della Liguria e sulla pianura lombarda. A fine giornata si intensificano le piogge nel nord del Piemonte e della Lombardia. Venti di debole intensità. Temperature stazionarie o in leggero rialzo.

Foto iStock/Getty Images