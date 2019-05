Giovedì tempo molto instabile sulle regioni centrali

Giovedì la perturbazione numero 4 del mese di maggio scivolerà sul Centro Italia che sarà quindi raggiunto qualche pioggia e isolati temporali, mentre un miglioramento è atteso al Nord, salvo una residua instabilità nel Nordest. Venerdì si preannuncia una giornata di tempo prevalentemente soleggiato, ma nel fine settimana l’ennesima perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il nostro Paese. Sabato questa intensa perturbazione colpirà principalmente il Nord con piogge e temporali, domenica scivolerà poi verso le regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per giovedì. tempo in miglioramento con schiarite progressivamente sempre più diffuse al Nordovest e intorno al Ligure. Un po’ di sole alternato a un nuvolosità variabile anche in Calabria e nelle Isole maggiori, prevarranno le nuvole nel resto d’Italia con locali precipitazioni anche sotto forma di rovesci all'estremo Nordest, in Romagna, nelle zone interne del Centro e nelle Marche. Piogge occasionali anche nel nord della Campania e in Puglia. Fenomeni in esaurimento e nuvole in attenuazione in serata con schiarite anche in molte zone del Nordest e del Centro. Temperature massime in rialzo al Nord, specie al Nordovest, e sul basso Tirreno dove si toccheranno punte vicine ai 25°C. Valori in calo invece nell'ovest della Sardegna dove è cessato l’effetto dello Scirocco. Venti fino a moderati al Sud e nelle Isole.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo stabile su gran parte del Paese, qualche annuvolamento lungo le Alpi, sulle regioni di Nordest sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati lungo le Prealpi orientali. Temperature in lieve aumento. Venti deboli

