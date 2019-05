Giovedì tempo discreto ma con rischio temporali nel pomeriggio

La situazione meteorologica non mostra particolari cambiamenti: giovedì e venerdì saranno due giornate instabili in molte regioni con la formazione di temporali pomeridiani e serali soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud e nelle regioni nord-orientali. Questa instabilità sabato tenderà ad accentuarsi al Centro-Nord con numerosi temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. Nel frattempo una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa causerà un peggioramento del tempo a cominciare dalle Isole e dalla Calabria, fino a interessare tutto il Centro-Sud entro domenica. Le temperature oscilleranno attorno ai valori normali, scendendo solo leggermente sotto la media durante le fasi di maltempo.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo prevalentemente soleggiato al Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia. Un po’ di nuvole nelle altre regioni alternate comunque a schiarite anche ampie. A partire dal pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali nelle zone interne del Centro-Sud e localmente nelle regioni di Nord-Est; possibili sconfinamenti intorno al Golfo di Taranto. Temperature in linea con le medie del periodo con picchi massimi intorno ai 25-26 gradi. Venti in generale deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche e un po’ di Maestrale nel Canale di Sicilia e nel Canale d’Otranto.

Previsioni meteo per venerdì. Rispetto a giovedì nubi in aumento al Nord-Ovest con qualche rovescio o temporale nelle aree montuose in parziale sconfinamento anche sulle vicine pianure. Locale instabilità anche in Veneto, Emilia, zone interne del Centro, specie tra Marche, Abruzzo e Molise. Isolati fenomeni possibili anche sui rilievi interni della Puglia. Tra sera e notte rimarrà marcata l’instabilità su gran parte della pianura padano-veneta, dove saranno possibili ancora rovesci e temporali. Temperature stazionarie o in lieve aumento con ancora punte massime fino a 24-26 gradi. Venti in prevalenza deboli, salvo temporanei rinforzi durante i temporali.

Foto iStock/Getty Images