Giovedì tanto sole sull'Italia: temperature massime sopra le medie

Nella seconda parte di questa settimana, che ci porta fino alle festività pasquali, la situazione meteorologica sull’Italia resterà abbastanza tranquilla con una prevalenza di tempo stabile e soleggiato, e clima gradevole con temperature che durante il giorno potranno superare leggermente i 20 gradi. Tuttavia, nonostante il parziale influsso dell’alta pressione presente sull’Europa centro-settentrionale, le nostre regioni resteranno esposte da una parte a leggere infiltrazioni da est di aria fresca in quota, dall’altra parte a correnti sciroccali innescate da una depressione presente fra la Penisola Iberica e l’Africa nord-occidentale. Conseguentemente, non mancheranno degli annuvolamenti più o meno estesi che, soprattutto a Pasquetta, si faranno un po’ più compatti, ma accompagnati da rischio ancora basso di precipitazioni, almeno per buona parte della giornata. I dati attualmente disponibili confermano, invece, per martedì lo spostamento della depressione afro-iberica sul Mediterraneo occidentale con conseguente peggioramento del tempo, più marcato sulle regioni centro-settentrionali dove le precipitazioni potrebbero essere piuttosto intense. Seguirà un probabile rapido miglioramento accompagnato da un sensibile rialzo termico, specie dopo il 25 aprile quando non è esclusa una prima significativa incursione dell’Anticiclone Nordafricano.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo in generale soleggiato, a parte la presenza di nubi più o meno compatte a ridosso dei rilievi e vicine aree pedemontane, accompagnate da brevi e isolate piogge o rovesci su Prealpi centro-orientali e Alpi occidentali, specialmente dal pomeriggio. Dalla sera tendenza ad un aumento delle nubi su Sardegna e Sicilia. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord. Venti in generale orientali, moderati sulla Sardegna. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio al Nord (IdA 80), medio-alto al Centro-Sud (IdA 85).

Previsioni meteo per venerdì. Sarà un’altra giornata stabile con tempo soleggiato su buona parte del Paese. Da segnalare solo una modesta nuvolosità in transito alle medie e alte quote, che interesserà i settori occidentali, soprattutto la Sardegna, e un po’ di nubi cumuliformi che tenderanno a svilupparsi sulle Alpi centro-occidentali e lungo la dorsale appenninica, ma senza dar luogo a precipitazioni. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte massime oltre i 20 gradi soprattutto al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori. Ancora ventoso per venti orientali, specie intorno alla Sardegna.

Foto iStock/Getty Images