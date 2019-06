Giovedì soleggiato e caldo

Nei prossimi giorni l’alta pressione consoliderà la sua posizione sull’Italia, e solo nella giornata di sabato subirà un temporaneo indebolimento al Nord e su parte del Centro per il passaggio di una perturbazione atlantica (la n.6) che darà origine a temporali diffusi al Centro-nord con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Già da venerdì la massa di aria calda che accompagna l’alta pressione tenderà a estendersi verso le Isole e le regioni meridionali dove le temperature torneranno a salire in maniera sensibile fino a toccare picchi intorno ai 35 gradi. Si tratta dell’inizio della seconda ondata di caldo della stagione che prenderà corpo soprattutto nel corso della prossima settimana quando saranno coinvolte anche le regioni centro-settentrionali.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino un po’ di nuvole sulle zone alpine, con possibili isolati rovesci sui rilievi del Piemonte; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi della Penisola, con rovesci e temporali, per lo più a carattere isolato, sulle Alpi; possibile qualche locale sconfinamento sulle vicine pianure di Piemonte e Veneto. Temperature massime in leggero aumento al Centro-Sud con picchi massimi fino a 34-35 gradi, in lieve calo all’estremo Nord-Ovest. Venti deboli.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino possibili temporali sulle Alpi centro-occidentali e sulla pianura piemontese; prevalenza di bel tempo nel resto del Paese. Nel pomeriggio tempo instabile con temporali sparsi su Alpi, vicine pianure del Piemonte, del Veneto e del Friuli. Un po’ di nuvolosità sparsa al Centro, prevalenza di tempo soleggiato al Sud e sulle Isole. Tra sera e notte possibile estensione dei temporali a gran parte della Pianura Padana con fenomeni localmente intensi. Temperature stazionarie o in leggero ulteriore rialzo con picchi massimi fino a 34-35 gradi al Sud e sulle Isole. Ventilazione debole a regime di brezza.

Foto iStock/Getty Images