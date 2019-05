Giovedì sole alternato a nubi: un po' di instabilità sui monti

Il tempo sull’Italia si mantiene nel complesso discreto, tra sole e nuvole, con un po’ di instabilità pomeridiana che continuerà a favorire la formazione di temporali, più che altro su rilievi del Nord e zone interne del Centro-Sud. Nel frattempo il clima è più caldo, con le temperature che oscillano attorno a valori normali per il periodo. Poi nell’ultima parte della settimana tendenza a un nuovo peggioramento. Sabato instabilità più diffusa anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro e nuvole in aumento al Sud. Qui una perturbazione in risalita dal Nord Africa domenica porterà piogge o rovesci sparsi e un calo termico in gran parte del Centrosud.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevarranno le schiarite al Nord-Ovest, sulle Alpi centrali, lungo le coste del Centro e in Sardegna. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia. Ancora locale instabilità con sviluppo nelle ore centrali del giorno di alcuni rovesci o temporali nelle zone interne della Penisola e a ridosso delle Prealpi orientali con qualche sconfinamento verso il Veneto e la Puglia meridionale. Temperature senza variazioni di rilievo e vicine alla norma. Venti moderati di Maestrale nel Canale di Sicilia. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì tendenza a un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con qualche rovescio o temporale nelle aree montuose in parziale sconfinamento anche verso le pianure. Locale instabilità anche in Veneto, sull’Emilia, lungo l’Appennino e in Puglia. Maggiori schiarite nel resto dell’Italia. Tra sera e notte rimarrà marcata l’instabilità su gran parte della pianura padano-veneta, dove saranno possibili ancora temporali. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ancora scarsa ventilazione.

Foto iStock/Getty Images