Giovedì si interrompe la siccità al Nord

Dopo un temporaneo miglioramento del tempo, con prevalenza di cieli sereni e attenuazione del vento, mercoledì assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità sul versante occidentale della Penisola per l’avvicinarsi di una perturbazione (la n. 6 del mese) capace di portare poi piogge sparse sul Nord e regioni tirreniche, con nevicate sulle Alpi. Giovedì terminerà, quindi, il lungo periodo asciutto che ha caratterizzato la situazione meteo al Nord nelle ultime settimane. Dal punto di vista climatico, la seconda parte della settimana vedrà un ribaltamento della situazione: si preannuncia una fase meno fredda per le regioni centro-meridionali, dove quindi terminerà il lungo periodo di temperature inferiori alla norma, mentre il clima risulterà di stampo decisamente più invernale al Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo nuvoloso sin dal mattino sulla Liguria, con le prime pioviggini. In giornata tendenza ad aumento della nuvolosità anche su Val padana centro-occidentale, alto Adriatico, Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia, con locali deboli piogge, in serata e nella notte, su ovest Lombardia, coste centrali tirreniche e Venezia Giulia. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: in calo le minime al Centrosud, con locali gelate all’alba al Centronord e nelle zone interne del Sud; massime in rialzo al Centrosud, in ulteriore lieve calo al Nord. Venti: si disporranno da sud, tenderanno a rinforzare sui mari di ponente e sull’alto Adriatico. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85).

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino piogge sparse al Nord-Ovest, sulle regioni centrali tirreniche, in Sicilia e sulla Venezia Giulia. Resistono ampie schiarite sul medio Adriatico, al Sud peninsulare e in Sardegna. Nella seconda parte della giornata piogge al Nord, tranne l’estremo Nord-Ovest. Rovesci lungo il versante tirrenico fino alla Campania, qualche pioggia isolata tra bassa Calabria e Sicilia. Nevicate sulle Alpi centro-orientali dai 700-800 metri e nell’Appennino Emiliano intorno ai 1000 metri. Temperature minime in rialzo quasi ovunque, massime in calo al Nord.

Foto Ansa