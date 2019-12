Giovedì rischio di forti temporali all'estremo Sud

Un centro di bassa pressione si è isolato sul Mediterraneo occidentale: da questa posizione riuscirà ad influenzare anche parte del nostro Paese, a partire dalla Sardegna, e poi dalle regioni meridionali ioniche tra giovedì e venerdì mattina. Nel frattempo aria più fredda dai Balcani, affluita al Nord e sulle regioni adriatiche, darà luogo ad una fase di temperature invernali e le prime gelate anche a bassa quota. Per gli ultimi giorni della settimana non si prevede il passaggio di perturbazioni sull’Italia: il tempo sarà in generale discreto, salvo locali episodi di pioggia sui settori occidentali della penisola e la probabile formazione di nebbie al Nord tra sabato e domenica; le temperature tenderanno di nuovo ad aumentare.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata con tempo prevalentemente soleggiato al Nord, dove osserveremo annuvolamenti significativi soltanto sull’Emilia Romagna. Sulle regioni peninsulari e sulle Isole cielo nuvoloso con schiarite più ampie in Toscana, sulla Sicilia e lungo il basso Tirreno. Nella prima parte della giornata probabili rovesci in Sardegna, principalmente sul Nordest dell’Isola; qualche temporale sulla Calabria ionica, piogge sparse in Puglia. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione in Sardegna; rovesci e temporali sulla Calabria ionica e sulla Puglia centro-meridionale. Non si escludono fenomeni di forte intensità sul nordest della Calabria e nel sud della Puglia. Temperature in aumento, in particolare al Centro-Sud. Venti forti di Scirocco sull’alto Ionio.

Previsioni meteo per venerdì. Resistono le schiarite ampie al Nordovest, sull’Emilia occidentale e sulle Alpi orientali. Abbastanza soleggiato anche in Sicilia, nuvoloso o molto nuvoloso nelle altre regioni ma con poche precipitazioni sulla Sardegna nord-occidentale e nel settore del basso Tirreno. Tra sera e notte le precipitazioni tenderanno a estendersi anche al resto del versante tirrenico. Temperature minime in aumento sull’alto Adriatico e la Centro-sud peninsulare. Massime in rialzo al Centro-sud.

Foto Ansa