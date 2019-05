Giovedì rischio di forti temporali al Sud

Il vortice di bassa pressione che da giorni insiste sulla nostra penisola giovedì si sposterà verso lo Ionio ed entro la prossima notte si sarà allontanato verso la Grecia. Il maltempo si concentrerà sulle estreme regioni meridionali, dando luogo a piogge e temporali mentre sul resto dell’Italia il tempo sarà più soleggiato con temperature più vicine alle medie. Venerdì il tempo migliorerà anche al Sud quindi gran parte dell’Italia vedrà una tregua. Una nuova perturbazione (la n. 7 di maggio) si affaccerà però al Nord portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. La perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di Ponente e quindi da un sensibile rialzo termico nelle regioni centro-meridionali. Sabato questa perturbazione sarà responsabile di una fase di maltempo che coinvolgerà quasi tutto il Centro-nord con piogge e temporali anche di forte intensità e nevicate sull'arco alpino oltre 1800-2000 metri. E’ atteso anche un calo delle temperature e un generale rinforzo dei venti.

Previsioni meteo per giovedì. Rovesci e temporali anche di forte intensità con possibili locali nubifragi su Calabria, Salento e nel settore più orientale della Sicilia. Rovesci sparsi anche nel resto del Sud e sull'Appennino centrale, locali temporali in sviluppo nelle ore pomeridiane sui settori alpini e prealpini centro-orientali. Prevarrà il bel tempo nel resto del Paese. In serata le piogge seppure attenuate continueranno a interessare i settori ionici mentre al Nord le nubi andranno gradualmente aumentando specie in Piemonte e al Nordest. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; in lieve calo all'estremo Sud. Ventoso sui mari meridionali, specie nel Canale di Sicilia e nel basso Ionio.

Previsioni meteo per venerdì. Cessa l’instabilità anche al Sud con prevalenza di cielo poco nuvoloso. Tempo stabile con nuvolosità sparsa anche al Centro, in Sardegna e sull’alto Adriatico con nubi più consistenti solo in Toscana. Nuvolosità in aumento al Nord, accompagnata da qualche pioggia dapprima sulle aree alpine e dal pomeriggio anche sulla pianura piemontese e sull’ovest della Lombardia. In serata possibili piogge isolate anche su Toscana e nord-ovest della Sardegna. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Sud e sulle Isole; perlopiù stabili al Nord. Venti di Scirocco in rinforzo sulle Isole maggiori, più intensi in Sardegna.

