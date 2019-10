Giovedì rischio di forte maltempo soprattutto al Nord-Ovest e in Toscana

Nelle prossime ore una nuova perturbazione (la numero 8 del mese) investirà le regioni occidentali della Penisola portando nuove piogge al Nord-Ovest. Questa perturbazione si sposterà lentamente verso est e giovedì porterà piogge su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto sulla Liguria e sulla Toscana. Successivamente, tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì, il maltempo abbandonerà gran parte del Centro-Nord concentrandosi prevalentemente all’estremo Sud e nelle Isole. Le temperature resteranno su valori superiori alla media stagionale per tutta la settimana.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di bel tempo al Sud peninsulare e nelle coste del medio versante adriatico. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Nord-Ovest, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in serata in estensione anche alla Sicilia, Trentino, Alto Adige e Romagna. Al mattino nebbie a banchi lungo le coste adriatiche. Temperature in calo al Centro-Nord e in Sardegna. Venti moderati di Scirocco sul Mar Tirreno e sul Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Molte nuvole e piogge sparse, a tratti anche intense, su Sicilia e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nelle altre regioni, in generale senza piogge. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e in Toscana, in diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud. Ventoso su basso Tirreno e Isole maggiori.