Giovedì rischio di forte maltempo al Sud

la perturbazione n.3 coinvolgerà più direttamentee la, dove resterà praticamente stazionaria insistendo per almeno 48 ore. Alil tempo si manterrà instabile e, a intermittenza, si potranno verificare altre precipitazioni.al mattino prevalenza di nuvole un po’ dappertutto con tempo instabile e precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale sulle pianure del Nordovest, Friuli Venezia Giulia, Liguria, settore tirrenico e ovest delle Isole. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento al Nordovest, precipitazioni più diffuse invece tra est Lombardia e Venezie e sul Sud Peninsulare. Ancora possibilità di rovesci o temporali su Emilia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sud e Sicilia. Quota neve sulle Alpi orientali oltre 1500 metri. In serata fenomeni meno diffusi che gradualmente si concentrano sul Meridione e all’estremo Nordest. Nella notte successiva non si escludono nebbie in Val Padana e nelle valli interne del Centro. Temperature in calo e venti in attenuazione, ma ancora fino a localmente forti sul Ligure e intorno alla Puglia meridionale.rischio di forte maltempo nelle regioni meridionali e in Sicilia. Le zone maggiormente a rischio nubifragi e forti temporali saranno la Sicilia, la Calabria e la Puglia meridionale. Sulle regioni centralie al Nordovest sarà una giornata con tempo abbastanza soleggiato son solo qualche locale annuvolamento. Al Nordovest si prevede invece un graduale peggioramento dal pomeriggio per l’arrivo della nuova perturbazione che poi tra sera e notte coinvolgerà anche molte zone dell’Italia. Le temperature saranno in calo al Sud per effetto del maltempo, mentre al Centro-nord non avremo grosse variazioni. Giornata un po’ ventosa al Sud per venti da nord e per raffiche associate ai temporali. Dal punto di vista termico,sulle Isole maggiori e in tutte le regioni peninsulari, in particolare su quelle meridionali, con valori al di sopra della media stagionale anche di 5-6 gradi. Nella seconda parte della settimana assisteremo asoprattutto al Centro-Nord e in Sardegna dove si passerà a valori al di sotto della norma.