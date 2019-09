Giovedì qualche pioggia al Sud

Tra giovedì e venerdì tendenza a un miglioramento con gli residui effetti giovedì sulle regioni meridionali; questo miglioramento al Centro-Nord favorirà un rialzo delle massime, ma anche la comparsa di qualche nebbia in pianura padana nelle ore notturne. Nel fine settimana le correnti occidentali porteranno nuovi annuvolamenti al Nord e su parte del versante tirrenico, ma con poche precipitazioni, previste più che altro sul settore orientale del Mar Ligure e all’estremo Nord-Est. Nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza soleggiato con temperature miti, comprese in generale fra i 25 e i 28 gradi e locali punte vicine ai 30 gradi sulle isole maggiori; al Nord valori leggermente più bassi rispetto al resto d’Italia, ma pur sempre oltre la media con punte di 24-26 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Alternanza di nubi e schiarite in gran parte del Paese. Locali e brevi piogge al mattino sulla Campania meridionale e nel cosentino, nel pomeriggio anche su Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria tirrenica, Messinese, rilievi abruzzesi e molisani. Alla sera ampie schiarite al Centro-Nord e in Sardegna, ancora nuvole sparse altrove con locali precipitazioni in Calabria. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in Toscana e Lazio, in calo in Sardegna; ancora possibili picchi di 28-30 gradi sui settori ionici. Venti di Maestrale moderati intorno alle Isole.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata nel complesso più soleggiata specie al Nordest, al Centro e sul basso Tirreno con schiarite in progressiva estensione anche nel resto del Sud dove qualche pioggia occasionale sarà ancora possibile a ridosso dei monti in Calabria. Al Nordovest iniziali schiarite ma con nuvole in progressivo aumento a iniziare dalla Liguria e dal Piemonte sud-orientale, tra sera e notte nuvole in propagazione a gran parte del Nord e all’alta Toscana con tendenza a qualche breve pioggia nel Levante Ligure e sulle Alpi centrali. Temperature in lieve calo nelle minime al Centro-sud per lo più in lieve aumento nelle massime. Venti in prevalenza deboli, salvo residui rinforzi da nord-nordest su Puglia meridionale e settore ionico.

Foto iStock/Getty Images