Giovedì piogge residue al Sud

La coda della perturbazione numero 9 del mese giovedì farà ancora sentire i suoi effetti residui sulle regioni meridionali, mentre venerdì le ultime piogge potranno interessare la Calabria. Segue quindi un miglioramento del tempo, favorevole anche alla formazione dei primi banchi di nebbia della stagione nelle ore notturne. Nel fine settimana le correnti occidentali porteranno nuovi annuvolamenti al Nord e su parte del versante tirrenico, ma con poche precipitazioni, previste più che altro sul settore orientale del Mar Ligure e all’estremo Nord-Est. Nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza soleggiato con temperature miti, comprese in generale fra i 25 e i 28 gradi e locali punte vicine ai 30 gradi sulle Isole Maggiori; al Nord valori leggermente più bassi rispetto al resto d’Italia, ma pur sempre oltre la media con punte di 24-26 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Alternanza di nubi e schiarite in gran parte del Paese. Locali e brevi piogge al mattino sulla Campania meridionale e nel cosentino, nel pomeriggio anche su Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria tirrenica, Messinese, rilievi abruzzesi e molisani. Alla sera ampie schiarite al Centro-Nord e in Sardegna, ancora nuvole sparse altrove con locali precipitazioni in Calabria. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in Toscana e Lazio, in calo in Sardegna; ancora possibili picchi di 28-30 gradi sui settori ionici. Venti di Maestrale moderati intorno alle Isole.

Previsioni meteo per venerdì. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, a parte una maggiore presenza di nuvole su Liguria e versanti ionici. Da metà giornata graduale aumento delle nubi al Nordovest con qualche pioggia soltanto in serata in Liguria e sul settore alpino centrale. Bel tempo nel resto del Paese. Isolati banchi di nebbia al primo mattino lungo il corso del Po in rapido dissolvimento. Temperature minimi in calo al Centro-sud, massime in lieve rialzo o stazionarie nelle regioni centro-settentrionali, in lieve calo invece al Sud. Venti fino a moderati settentrionali su Salento e Ionio, di Libeccio sul Ligure orientale.

Foto iStock/Getty Images