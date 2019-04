Giovedì piogge e temporali in gran parte d'Italia

Fino a sabato sull’Italia insisterà un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 3 del mese) che porterà piogge e locali temporali praticamente su tutte le nostre regioni (giovedì in tutta Italia, venerdì e sabato prevalentemente al Centro-Sud); arriverà anche nuova neve sulle Alpi. Nella giornata di sabato inoltre si affaccerà sulle regioni settentrionali una nuova perturbazione (la numero 4 del mese) accompagnata da piogge e temporali al Nord-Ovest, soprattutto alla fine del giorno: questa seconda perturbazione poi, nella giornata di domenica, porterà altro maltempo diffuso. L’aria fredda associata alla perturbazione numero 4, in discesa dalla Scandinavia verso il centro del continente, lambirà anche il nostro Paese, favorendo un calo termico e un abbassamento del limite della neve sulle Alpi localmente fino a 500-700 metri.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì cielo coperto al Nord con piogge sparse per lo più deboli e intermittenti, più insistenti sul Piemonte e in intensificazione in serata anche in Lombardia. Neve su gran parte dell’arco alpino oltre 1600-1800 metri. Al Centro-Sud instabilità in aumento da metà giornata con rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio più frequenti nelle zone interne del Centro, meno probabili sui settori ionici. In serata si attenua l’instabilità con ancora qualche rovescio isolato, soprattutto lungo il Tirreno e nella Sicilia occidentale. Temperature massime in sensibile calo al Nord, stazionarie o in lieve diminuzione nel resto d’Italia. Venti moderati o forti sul mare e il canale di Sardegna e nel basso Tirreno. Ventilato dal pomeriggio anche al Nord per venti orientali. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA pari a 80 al Nord, 75 al Centro-Sud).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ancora condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse nelle ore centrali della giornata; in serata i rovesci si concentrano tra Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Al Nord inizio di giornata con cielo molto nuvoloso o coperto, con tendenza a parziali schiarite al Nord-Ovest dal pomeriggio. Scarse precipitazioni, in forma isolata, sul basso Piemonte, sul Ponente ligure e sulle Prealpi venete. In serata qualche pioggia anche in Emilia Romagna. Temperature massime per lo più stabili o in lieve calo. Venti moderati di Maestrale sulle Isole; localmente moderati da nordest sul medio e alto Adriatico, in Liguria e in Toscana.

