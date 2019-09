Giovedì piogge e rovesci con temperature in calo al Centro-Sud

Il transito di un fronte freddo (perturbazione n.6 di settembre), sarà accompagnato da un graduale calo delle temperature, che entro venerdì potrà essere osservato su tutte le regioni italiane. Domani, giovedì, il tempo sarà già in miglioramento al Nord, mentre piogge e fenomeni di instabilità si sposteranno verso il Sud. Nelle giornate di venerdì e sabato una debole aree di alta pressione sarà associata a condizioni di tempo stabile su gran parte delle regioni, fatto salvo per residua instabilità venerdì tra Calabria e Sicilia. Domenica è prevista l’intensificazione dei venti caldi e umidi di scirocco sui nostri mari di ponente, con conseguente probabile peggioramento del tempo sul Nordovest e sulle aree prossime al Mar Ligure e al medio alto Tirreno. Tra domenica sera e lunedì, in particolare, piogge abbondanti e rovesci temporaleschi potrebbero interessare la Toscana ed il Levante Ligure.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino schiarite al Nord-Est e all’estremo Sud. Cielo nuvoloso altrove con piogge e rovesci sparsi lungo il medio e basso Adriatico; piogge o rovesci isolati su Cuneese, Toscana, Lazio e Umbria. Nel pomeriggio piogge e temporali sparsi su Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia settentrionale e gran parte del Sud, ma meno probabili in Calabria e sulle coste campane; tendenza a schiarite sempre più ampie anche in Liguria e sulla Lombardia. In serata migliora al Centro e sulla Sicilia; piogge e locali rovesci insistono, su Puglia, Molise, Basilicata, nord-est della Calabria. Temperature in diminuzione. Venti deboli, o al più moderati nord orientali. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Centro-Sus (IdA 70), medio-alto al Nord (IdA 80).

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni del Centro Nord tempo generalmente soleggiato; ancora un po’ di nubi in Calabria, sulle isole e sul Lazio meridionale. Possibilità di rovesci e temporali sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria. Temperature: in calo quasi ovunque nei valori minimi; massime in calo su Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati nord orientali.

Foto Ansa