Giovedì nuovo peggioramento al Nord-Ovest

Umide correnti meridionali attive sul Mediterraneo occidentale sono all’origine del maltempo che domenica coinvolge le nostre regioni di Nord-Ovest. La perturbazione numero 7 di ottobre insisterà in queste regioni fino a martedì mattina per poi assistere finalmente ad un miglioramento. Tra la sera di domenica e la notte successiva, seppur marginalmente, le piogge coinvolgeranno anche il Trentino Alto Adige, l’Emilia occidentale e la Toscana. In Liguria, alto Piemonte e nordovest della Lombardia sono attesi entro martedì mattina accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato; in Liguria le piogge saranno anche temporalesche. Grazie ad un promontorio di alta pressione, il tempo sarà stabile e asciutto su Venezie, Emilia Romagna centro-orientale e regioni del Centro-Sud(eccetto sull’alta Toscana); le giornate saranno soleggiate soprattutto nelle regioni centrali e meridionali con tra l’altro un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature di diversi gradi oltre la norma: non esclusi picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna occidentale.





Le previsioni per le prossime ore

Martedì tempo stabile sulla maggior parte del nostro Paese. Segnaliamo qualche debole pioggia ancora possibile all’estremo Nord-Ovest, specie al mattino. Nebbie e nubi basse sulla valle padana centro-orientale, più insistenti lungo il corso del Po. Giornata ventosa per venti di scirocco sulla Sardegna. Temperature ovunque al di sopra della norma di almeno 4 o 6 gradi e caldo fuori stagione sulla Isole e al Centro-Sud. Mercoledì venti di Scirocco sui mari di Ponente, forti sulla Sardegna. Formazione di nebbie nelle ore più fredde sulla Val Padana orientale e sull’alto Adriatico, nuvolosità significativa soltanto al Nord-Ovest e in Sardegna, altrove tempo più soleggiato con prevalenza di cielo sereno. Giovedì l’arrivo di una nuova perturbazione porterà un peggioramento con piogge e temporali al Nord-Ovest e in Sardegna: locali fenomeni possibili anche in Toscana. Generale aumento della nuvolosità al Centro-Nord. Temperature in calo al Centro-Nord nei valori massimi. Si intensificano i venti di Scirocco su Tirreno e Isole maggiori a causa di un vortice di bassa pressione posizionato sulle Baleari, la cui evoluzione nei giorni successivi non è ancora ben delineata. Probabilmente, questo vortice si avvicinerà alla Sardegna, mantenendo condizioni di instabilità venerdì e sabato sulle due isole maggiori con rovesci, temporali e un’intensa ventilazione sui mari di Ponente.

Foto iStock/Getty Images