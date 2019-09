Giovedì nuova perturbazione al Nord-Ovest, venerdì al Centro-Sud

La prima perturbazione di settembre, di origine atlantica, ha raggiunto le nostre regioni settentrionali, con fenomeni anche di forte intensità, per poi scivolare lungo la Penisola dove sommerà i suoi effetti a un’area instabile preesistente. Dal punto di vista delle temperature, dopo una fine di agosto di caldo pienamente estivo avremo un primo calo termico con temperature vicino alle medie stagionali e anche leggermente al di sotto durante le fasi di maltempo: cali dai 5 ai 10 gradi un po’ dappertutto. Martedì registreremo un miglioramento al Nord, mentre al Centro-Sud la perturbazione sarà ancora attiva.



Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì al mattino qualche nube innocua all’estremo Nord-Ovest, tempo soleggiato sul resto del Centro-Nord e sulla Sardegna. Cielo molto nuvoloso all’estremo Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e sulla Sardegna, nubi e rovesci isolati sulla Calabria e sulla Sicilia. Temperature prossime alla norma. Venti moderati settentrionali sulle regioni centro-meridionali, per lo più deboli al Nord. Giovedì residua instabilità sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Una nuova perturbazione in arrivo dal nord Atlantico determinerà un peggioramento, soprattutto dal pomeriggio, sulle Alpi e al Nord-Ovest. Questa perturbazione, nelle giornate successive, favorirà la formazione di una saccatura sopra la nostra penisola: saccatura che, probabilmente, sarà all’origine di condizioni di instabilità nella giornata di venerdì soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Entro la fine della settimana sul nostro Paese affluiranno venti più freschi, che favoriranno un ulteriore calo delle temperature.

Foto iStock/Getty Images