Giovedì maltempo al Sud e sul medio Adriatico

La perturbazione numero 1 del mese sta attraversando tutta l’Italia, spostandosi da Nord verso Sud, con il ritorno della pioggia su gran parte del Paese. Giovedì le piogge si concentreranno più che altro al Sud e regioni centrali adriatiche. Le correnti fresche che accompagnano il peggioramento causeranno anche una sensibile diminuzione delle temperature (entro venerdì in diverse località si registreranno 7-8 gradi in meno, localmente fino a 8-10 gradi in meno). Venerdì questa prima perturbazione abbandonerà la nostra Penisola, favorendo un generale miglioramento del tempo. La tregua sarà però piuttosto breve. Già nella seconda parte della giornata arriveranno infatti nuvole, accompagnate anche da qualche precipitazione sulle regioni centro-settentrionali. Si tratta della perturbazione n. 2 del mese di ottobre (residuo del ciclone tropicale “Lorenzo”), che attraverserà molto rapidamente il nostro Paese, interessando sabato le nostre regioni meridionali, prima di abbandonare definitivamente l’Italia.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevalenza di bel tempo al Nord, con un po’ di nuvole e qualche pioggia o temporale residui soltanto in Emilia a inizio giornata. Schiarite sempre più ampie anche su Toscana, alto Lazio, Umbria e Sardegna. Nuvole e tempo instabile altrove: rovesci e temporali sparsi su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Tendenza, comunque, a un lento miglioramento nel pomeriggio sul medio Adriatico. Temperature massime in sensibile diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al Sud. Giornata ventosa in gran parte del Centro-Sud con venti fino a forti da Nord-Est sul medio Adriatico, da sud nel Salento e di Maestrale in Sardegna e nel canale di Sicilia. Rinforzi anche in Liguria e nelle vallate alpine. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA pari a 90) medio al Centro-Sud(Ida tra 70 e 80)

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì sarà una giornata inizialmente abbastanza stabile con ampie schiarite, a parte residue piogge fra la bassa Calabria e il Messinese, residuo della perturbazione in allontanamento. Qualche annuvolamento un po’ più compatto sul medio e basso Adriatico e sulla Liguria. Nel corso della giornata assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità al Nord e, successivamente, anche sulle regioni centrali con qualche pioggia in serata che interesserà prevalentemente le Alpi centro-occidentali e la zona tra il Levante ligure e l’alta Toscana. Nella notte le precipitazioni tenderanno a estendersi alle regioni centrali, alla Campania e al nord della Sardegna. Le temperature saranno in leggera diminuzione quasi ovunque, con valori all’alba anche al di sotto dei 10 gradi in molte zone del Centro-Nord e massime in generale tra 18 e 23 gradi, con picchi fino a 26-27 gradi soltanto sulle Isole maggiori. Insistono ancora venti di Maestrale a tratti al Sud, a fine giornata si prevede un rinforzo dei venti occidentali a partire dai mari di Ponente.

Foto iStock/Getty Images