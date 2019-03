Giovedì instabile all'estremo Sud e Sicilia

Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione nr. 7 giovedì è posizionato nello Ionio, da dove continua ad alimentare condizioni di instabilità nelle regioni meridionali, mantenendo ancora una ventilazione intensa soprattutto al Centro-Sud. Nel resto d’Italia il rialzo della pressione favorirà invece condizioni di tempo bello e stabile. Le temperature, in leggero aumento, faranno registrare valori vicini alla norma. Nell'ultima parte della settimana l’alta pressione si estenderà a gran parte dell’Italia, garantendo così giornate di sole e temperature nuovamente al di sopra delle medie stagionali con punte intorno ai 20°C. L’assenza di precipitazioni al Nord però non potrà che peggiorare ulteriormente la grave siccità che sta colpendo queste regioni.

Previsioni meteo per giovedì. Piogge e locali rovesci su Basilicata, Calabria e Sicilia, al mattino anche nei settori meridionali di Puglia e Campania; neve sull'Appennino al di sopra di 1100-1500 metri; le precipitazioni potrebbero essere localmente intense soprattutto sulla Calabria ionica. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con più nubi sul medio versante adriatico. In serata avremo un miglioramento al Sud. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Forti venti da est o nordest nelle regioni meridionali, ventoso anche al Centro e intorno ai mari settentrionali.

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di tempo soleggiato a parte il transito di qualche innocua nuvola. Temperature massime in leggera crescita e di nuovo leggermente sopra le medie al Nord. Sarà ancora una giornata ventilata al Centro-sud, ma comunque con venti in generale progressiva attenuazione.