Giovedì ancora rischio temporali al Nord

La giornata giovedì sarà ancora caratterizzata da un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, con la formazione di isolati temporali tra pomeriggio e sera, mentre su buona parte del Centro-Sud e Isole il tempo si mostrerà prevalentemente soleggiato e decisamente caldo. Tra venerdì e sabato l’alta pressione consoliderà la sua presenza su Mediterraneo occidentale e Italia, favorendo un aumento della stabilità atmosferica che garantirà, sulle nostre regioni, tanto sole e caldo piuttosto intenso. Domenica una perturbazione in avvicinamento Oltralpe farà di nuovo aumentare l’instabilità sulle regioni settentrionali, specie quelle di Nord-Est, dove l’attività temporalesca si estenderà fino alle coste dell’alto Adriatico.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al mattino prevalenza di tempo bello. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone montuose del Nord Italia, con lo sviluppo di numerosi temporali su Alpi e Appennino ligure ed emiliano, a carattere più isolato anche sulla pianura piemontese occidentale e sulla pianura emiliana. Non mancheranno anche giovedì alcuni temporali di calore in sviluppo sulla dorsale appenninica, responsabili anche di temporanei annuvolamenti lungo le coste adriatiche e intorno al Golfo di Taranto. Venti per lo più deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e possibili raffiche nelle aree temporalesche. Temperature in lieve calo sul Nord Italiacon massime che un po’ ovunque oscilleranno intorno ai 30 gradi. Nelle regioni del Centro-Sud il caldo risulterà ancora moderato con locali punte di 35 gradi nelle zone interne, di pianura e di valle. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto al Centro Sud (IdA 85), medio-basso al Nord (IdA pari a 70).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì si riduce l’instabilità atmosferica. La giornata trascorrerà all’insegna del sole con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane, tuttavia, si formeranno un po’ di nubi sulle zone montuose ma con basso rischio di fenomeni. Non escluso qualche breve acquazzone o temporale su Alpi orientali e Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento al Nord, si toccheranno nuovamente punte di 33-34 gradi, in lieve aumento in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Venti deboli a regime di brezza nelle valli e lungo i litorali, masi quasi calmi o poco mossi.

Foto iStock/Getty images