Giornate di sole sull'Italia ma con nebbie, nubi basse e smog

Prosegue la fase di tempo stabile in Italia, grazie alla persistente area di alta pressione sul Mediterraneo centrale, la quale però favorisce la formazione di locali nebbie nelle ore più fredde al Centro-Nord e diffuse nubi basse sui settori tirrenici. L’alta pressione insisterà anche nei prossimi giorni, garantendo sempre condizioni di tempo stabile e temperature al di sopra della norma. L’assenza di vento, piogge o nevicate determinerà un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria a causa dell’accumulo di inquinanti: i valori di Pm10 in molti casi superano già del doppio la soglia limite stabilita per legge per la salvaguardia della salute. Solo nell’ultima parte della settimana si prospetta l’arrivo di correnti più fredde dai Balcani, con conseguente calo delle temperature che coinvolgerà soprattutto il Sud e la Sicilia. Per la conferma e ulteriori dettagli su questo andamento si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì. Al primo mattino presenza di locali nebbie in sollevamento su alto Adriatico, nubi basse inizialmente anche compatte su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica che, nel corso della giornata, tenderanno parzialmente a diradarsi. Temperature massime in lieve calo al Nord, pressoché stazionarie altrove, con valori ancora sopra la media stagionale. Venti deboli con rinforzi di Scirocco tra il Canale di Sicilia e la Sardegna, dove i mari potranno risultare mossi. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 85-90).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì ancora tempo stabile. Sul settore ligure, sul versante tirrenico e sulle Venezie ancora possibili nubi basse, inizialmente compatte, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sul resto d’Italia le schiarite saranno più diffuse. Nel primo mattino possibili nebbie nel settore centrale della Val Padana, nelle valli interne tra Toscana, Umbria, Lazio e in Puglia. Temperature senza variazioni di rilievo, massime in generale ancora sopra la media. Venti deboli salvo rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna.

Foto iStock/Getty Images