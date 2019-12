Freddi venti al Centro-sud

Nelle prossime ore i venti freddi settentrionali continueranno a insistere al Centro-Sud, causando ancora qualche sporadica precipitazione su medio versante adriatico, Sicilia e regioni meridionali, nevosa a quote relativamente basse. Tuttavia, questa situazione è destinata a cambiare rapidamente: già da martedì 31, e per i primi giorni di gennaio, l’alta pressione in notevole espansione verso l’Europa, tornerà ad abbracciare anche l’Italia favorendo giornate in prevalenza soleggiate con temperature di alcuni gradi sopra la media, con l’anomalia più marcata sulle regioni settentrionali, specialmente sulle Alpi dove la quota dello zero termico potrebbe salire anche oltre i 3000 metri. La stabilità atmosferica attesa nei prossimi giorni causerà l’assenza di piogge o nevicate sull’Italia, una scarsa ventilazione e il probabile ritorno delle nebbie in pianura padana.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e nel sud della Sicilia, a parte la presenza di strati nuvolosi sulla pianura padana occidentale e nebbie in graduale dissolvimento fra Lombardia orientale ed Emilia. Nubi sparse nel resto del Paese con sporadiche precipitazioni nelle zone interne, su Calabria settentrionale e Sicilia tirrenica; quota neve intorno a 500 metri sull’Appennino, 800 metri sui rilievi della Sicilia. Dal pomeriggio probabili rovesci nel sud-est della Sicilia. Venti intensi settentrionali al Centro-Sud. Temperature massime ancora inferiori alla norma nel versante adriatico e al Sud.

Previsioni meteo per martedì. Per il giorno di San Silvestro prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia: solo sulla Sicilia orientale, al mattino, ancora nuvole e qualche piovasco. Temperature in sensibile rialzo, con massime al di sopra della norma al Nord, Toscana e Umbria. Moderati venti di Tramontana al Sud. La notte che ci porterà nel 2020 sarà all’insegna del tempo stabile su tutta l’Italia; attenzione alla locale formazione di nebbia in Pianura Padana e lungo la valle dell’Arno. La ventilazione sarà debole e le temperature non particolarmente fredde.

