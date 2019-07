Forti temporali mettono fine al grande caldo: rischio grandine e nubifragi

In questo fine settimana brusco cambiamento delle condizioni meteo: una perturbazione atlantica, con il suo carico di aria fresca e instabile, sta raggiungendo la nostra Penisola, costringendo l’Anticiclone Nord-Africano alla ritirata. L'ondata di caldo intenso terminerà prima al Nord e Toscana, e poi domenica anche nelle regioni centrali e in Campania, mentre resisterà, comunque ridimensionata, all’estremo Sud.



Il forte contrasto tra l'aria calda e umida che ristagna sulla nostra Penisola e quella più fresca in arrivo dall’Atlantico causerà la formazione di intensi temporali: la fase peggiore è prevista tra sabato sera e domenica, quando tutto il Centro-Nord e la Campania sarà a rischio di violenti temporali, locali nubifragi, associati a grandine e forti raffiche di vento.

All’estremo Sud e sulla Sicilia l’attenuazione del caldo arriverà soltanto a partire da domenica sera, ma con scarsi effetti in termini di precipitazioni. In seguito, la tendenza è per un generale miglioramento: il mese di luglio si concluderà, infatti, con tempo ovunque più stabile e un caldo più normale e sopportabile.

Previsioni meteo per sabato. Già dal mattino molte nuvole al Nord-Ovest, con rovesci e temporali su Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Un po' di nubi sparse e irregolari ma senza fenomeni al Nord-Est, Centro e Sardegna. Ben soleggiato nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna: rovesci e temporali sparsi al Nord e Toscana e, a carattere più isolato, anche tra Umbria e Lazio. Al Sud e in Sicilia tempo soleggiato e molto caldo.

Tra sera e notte rovesci e temporali localmente anche intensi, su quasi tutto il Nord (poco probabili in Trentino Alto Adige), Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e nord della Campania. Temperature massime in calo al Nord e regioni centrali tirreniche; ancora molto alte, con numerosi picchi superiori ai 35 gradi, nel resto del Paese. Venti meridionali in moderato rinforzo su tutti i mari attorno alla nostra Penisola.

Previsioni meteo per domenica. Ancora condizioni di tempo in gran parte soleggiato in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Molte nuvole sul resto d’Italia: rovesci temporali sparsi su Friuli, Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali, Campania e, al mattino, piogge anche su Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna; nel corso del giorno qualche locale pioggia possibile anche in Trentino Alto Adige e nord della Calabria tirrenica.

In serata tendenza ad un rapido miglioramento con fenomeni in esaurimento un po’ ovunque nella notte. Temperature massime in calo anche sensibile al Centro-Nord, Campania e Sardegna; in lieve calo su basso Tirreno e, in serata, anche in Puglia, Basilicata e Calabria. Le temperature subiranno un calo di 10-15 gradi rispetto ai picchi raggiunti durante l’ondata di caldo.

Giornata ventosa al Centro-Sud: venti da ovest nord-ovest sui mari di ponente; da sud sud-est su Ionio e medio-basso Adriatico.

Foto iStock/Getty images