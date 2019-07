Forti temporali al Centro-Nord: rischio grandine e nubifragi

La perturbazione atlantica giunta sull'Italia, con il suo carico di aria fresca e instabile, metterà fine all'ondata di caldo intenso domenica anche nelle regioni centrali, mentre il caldo resisterà, comunque ridimensionato, al Sud. Il netto contrasto termico tra l’aria calda e umida che ristagna sulla nostra Penisola e quella più fresca in arrivo dall'Atlantico è responsabile dello sviluppo intensi temporali. La fase peggiore è prevista tra questa sera e la giornata di domani, quando tutto il Centro-Nord e la Campania sarà a rischio di violenti temporali, locali nubifragi, associati a grandine e forti raffiche di vento.

Un miglioramento è atteso però nella seconda parte della giornata al Nord-Ovest. All'estremo Sud e sulla Sicilia l’attenuazione del caldo arriverà lunedì, ma con scarsi effetti in termini di precipitazioni. In seguito, la tendenza è per un generale miglioramento: il mese di luglio si concluderà, infatti, con tempo ovunque più stabile e un caldo più normale e sopportabile.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in gran parte soleggiato in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Molto nuvoloso e instabile sul resto d’Italia: rovesci temporali anche di forte intensità in Friuli, Veneto, Emilia Romagna, regioni centrali e Campania, con il rischio di locali nubifragi, forti raffiche e grandinate.

Al mattino, piogge o rovesci residui, localmente intensi, anche in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna, ma con tendenza al miglioramento; qualche locale pioggia possibile anche in Trentino Alto Adige e nord della Calabria tirrenica. Tra la tarda serata e la notte fenomeni in esaurimento un po’ ovunque.



Temperature massime in calo fino a 10-15 gradi rispetto ai picchi raggiunti durante l’ondata di caldo al Centro-Nord, in Campania e Sardegna; in lieve calo su basso Tirreno e, in serata, anche in Puglia, Basilicata e Calabria. Giornata ventosa al Centro-Sud: venti da ovest nord-ovest sui mari di ponente; da sud sud-est su Ionio e medio-basso Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì. La perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo un miglioramento del tempo su tutta l’Italia. Qualche residua pioggia o rovescio sarà possibile tra bassa Campania e Calabria tirrenica; isolati temporali pomeridiani possibili sulle Alpi orientali. Un po’ di nubi anche nelle zone interne del Centro-Sud. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno in ulteriore calo all'estremo Sud e in Sicilia, mentre subiranno un aumento nel resto del Paese. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, più intensi sul canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty images