Forte maltempo sull'Italia: alto rischio temporali e nubifragi

Oggi ennesima ondata di maltempo, a causa dell’ingresso sull’Italia di una nuova perturbazione atlantica (la numero 8 del mese). A farne le spese in termini di piogge saranno dapprima le regioni di Nord-Ovest, il settore ligure e la Sardegna, entro la fine della giornata odierna verranno coinvolte quasi tutte le regioni centro-settentrionali e la Sicilia.

A differenza della precedente, tuttavia, si tratterà di una fase perturbata veloce: venerdì, infatti, la perturbazione concentrerà i propri effetti tra sud della Calabria e le Isole maggiori, mentre nel resto del Paese si osserverà un deciso miglioramento. L'ultimo fine settimana di ottobre si conferma decisamente più tranquillo, grazie ad una più decisa rimonta anticiclonica, in grado di assicurazione tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni e in un contesto climatico eccezionalmente mite per il periodo. Le temperature nei prossimi giorni, infatti, resteranno su valori superiori alla media stagionale, con valori che al Sud potrebbero ancora superare i 25 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di tempo stabile al Sud peninsulare e, fino a metà pomeriggio, anche nelle regioni centrali adriatiche. Nelle restanti regioni cielo da nuvoloso a coperto, o con nuvolosità in progressivo aumento: nel corso della giornata piogge, rovesci e locali temporali si estenderanno dalle regioni nord-occidentali, dalla Liguria e dalla Sardegna verso le regioni di Nord-Est, le centrali tirreniche e la Sicilia.

Fenomeni in qualche caso intensi, in particolare su Toscana e alto Lazio, nella prima parte del giorno anche tra levante ligure e Lombardia. Tra sera e notte verranno parzialmente coinvolte dalle precipitazioni anche la Campania e il settore del medio adriatico.

Temperature: massime in calo al Nord, su Toscana e Sardegna; punte di 27-28 gradi al Sud. Venti: moderati o tesi di Scirocco sul Mar Tirreno e nel Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Il tempo rimane instabile nelle Isole maggiori con il rischio di rovesci e temporali sparsi localmente anche forti su gran parte della Sicilia, nel nord della Sardegna, specie nel nord-est, e marginalmente sulla Calabria meridionale. Sul resto d’Italia passaggio a tempo asciutto con nuvole che gradualmente tendono ad attenuarsi, con schiarite via via più ampie soprattutto nella seconda parte della giornata.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e Toscana, in diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud e in Sicilia. Venti anche forti sul Tirreno e Isole Maggiori.

